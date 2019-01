Sbanda e si ribalta, l'auto finisce in un fossato: paura per un giovane

Nella tarda serata di ieri alle 22,45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti a Falconara Marittima in via Marconi per un incidente stradale. Un ragazzo alla guida di una Fiat Bravo, ha perso il controllo terminando la corsa all’interno del fossato al lato della sede stradale. Fortunatamente è uscito dall’automezzo da solo e illeso. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente e hanno prestato assistenza durante le fasi di recupero dell’automezzo.