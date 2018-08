Party notturno a base di droga: denunce e sequestri tra giovanissimi

Party a base di droga in spiaggia. A scoprirlo la scorsa notte sono stati i carabinieri della tenenza di Falconara durante un controllo mirato al contrasto del narcotraffico. I militari hanno battuto palmo a palmo una serie di stabilimenti balneari falconaresi per verificare la presenza e la natura delle frequentazioni notturne. In una struttura, chiusa per via dell’orario, un gruppo di giovanissimi tutti di età compresa tra i 16 e i 20 anni stavano bivaccando sulle sedie e intorno ai tavolini.

A catturare l’attenzione dei carabinieri è stato il volto già conosciuto di un 19enne tunisino residente proprio a Falconara. Il giovane ha iniziato a agitarsi alla vista delle divise e quando gli sono state poste le domande sul perché si trovava in quel posto e in quell’ora lui ha risposto a monosillabi. A scoprire il perché di quello strano comportamento ci è voluto poco: il tunisino nascondeva un pezzo da 6 grammi di hashish sotto il palato con il pericolo che potesse deglutirlo improvvisamente. Dopo aver invitato il giovane a chinare il capo e aver impedito l’eventuale deglutizione, i militari hanno accompagnato il ragazzo in caserma per poi procedere alla denuncia per detenzione illegale di sostanza stupefacente. Il 19enne rischia ora la sospensione della patente. Oltre all’hashish i carabinieri hanno sequestrato nello stesso contesto anche 2 spinelli.