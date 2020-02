Si schianta contro un'auto in sosta, il suo tasso alcolico era oltre 4 volte il limite

FALCONARA - Guida ubriaco e si schianta contro un'auto in sosta. Per lui scatta la denuncia. E' questo quanto successo sabato notte, quando i carabinieri del Norm hanno denunciato un 35enne anconetano che alla guida di una Fiat Punto, in via Flaminia, ha urtato un’autovettura regolarmente in sosta. Nell’impatto il conducente ha riportato delle ferite e causato ad entrambi i veicoli ingenti danni.

I militari hanno accertato che il tasso alcolemico del ragazzo era più di quattro volte superiore a quello consentito (pari a 2.38 g/l). L'autovettura verrà confiscata e la sua patente ritirata.