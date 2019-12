«Cerco un lavoro» poi va a fare spesa a scrocco: furto sotto gli occhi di un carabiniere

Ruba al supermercato proprio sotto gli occhi di un carabiniere fuori servizio. E’ stato denunciato per furto aggravato un romeno di 59 anni. E’ successo questa mattina al Conad di Falconara.

Giusto due ore prima i militari l’avevano fermato per un normale controllo in strada, a bordo di un furgone su cui viaggiava con alcuni connazionali: «Sto cercando lavoro» aveva risposto a chi gli ha chiesto perché da Rimini, dove risiede, fosse arrivato a Falconara. Gli è andata male perché poco dopo è stato pizzicato da un carabiniere in borghese a rubare nel supermercato di via Marconi: il militare era intento a fare i propri acquisti ma non ha potuto fare a meno di accorgersi dell’uomo che, con fare guardingo, si aggirava tra gli scaffali del punto vendita e a un certo punto ha infilato sotto il giubbotto due confezioni di carne fresca e una bottiglia di birra.

Il carabiniere, che nel frattempo ha avvertito i colleghi in servizio, ha continuato ad osservare i movimenti del 59enne fino al passaggio oltre le casse, quando ormai era chiaro che la merce non sarebbe stata in alcun modo pagata. Ma fuori dal punto vendita il soggetto ha trovato una pattuglia dei militari della tenenza di Falconara, guidati dal comandante Michele Ognissanti, che l’hanno riconosciuto e fermato: aveva rubato merce per 30 euro, ma tanto è bastato per rimediare una denuncia per furto aggravato che sarà seguita dalla misura dell’allontanamento forzato dal Comune di Falconara per 3 anni.