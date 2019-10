Ruba due bottiglie di vino, i carabinieri lo fermano e lui "festeggia" stappandone una

Esce dal supermercato dopo aver rubato due bottiglie di vino e viene fermato dai carabinieri. A quel punto, invece di consegnare la refurtiva, apre lo zaino, tira fuori il Sangiovese e stappa una bottiglia iniziando poi a bere. E' questo quanto successo ieri pomeriggio, davanti al supermercato "Si Con Te" di Falconara.

Increduli i militari che hanno subito bloccato l'uomo, consegnando poi l'altra bottiglia di vino al punto vendita. Con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri hanno poi ricostruito il furto, con l'uomo che aveva "prelevato" dagli scaffali i due vini e poi li aveva nascosti all'interno del suo zaino. Il ladro, un 33enne già conosciuto alle forze dell'ordine, è risultato irregolare sul territorio ed oltre ad essere denunciato per il furto è stato anche segnalato per l’emissione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Falconara per la durata di 3 anni.