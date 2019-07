Accoltellato davanti la fiera del fumetto, choc in città: corsa in ospedale

FALCONARA - Accoltella un giovane e poi tenta la fuga. Choc ieri intorno le 20 di sabato sera in pieno centro, davanti ad un locale a due passi dalla piazza, dove in quel momento si stava svolgendo la fiera del fumetto.

La vicenda

Due uomini hanno iniziato a discutere animatamente, sembrerebbe per futili motivi, quando uno di loro ha tirato fuori una lama ed ha colpito il suo "rivale". Non si conoscono i reali motivi del gesto, nè se i due si conoscessero già. L'aggressore ha poi tentato la fuga ma i Carabinieri sono riusciti ad identificarlo. Sul posto anche la Polizia e gli operatori del 118 che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato all'ospedale regionale di Torrette. In quel momento la zona era molto affollata visto che in queste ore si sta svolgendo l'evento Falcomics, la fiera del fumetto.