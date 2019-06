Cocaina e marijuana in auto, fermati vicino alla stazione: arresto e denuncia

Si trovavano a bordo di una Peugeot 207 lungo via Flaminia, in compagnia di altri due giovani. Nulla di strano se non fosse che, dopo un controllo, i Carabinieri di Falconara hanno trovato all'interno del veicolo 8 dosi di cocaina (15 grammi) ed una bustina di marijuana. A finire nei guai un 23enne albanese ed un 22enne di Brindisi, entrambi residenti ad Ancona. Il primo è stato arrestato per resistenza e spaccio di sostanze stupefacenti mentre il più giovane denunciato a piede libero per spaccio.

I militari hanno inoltre deciso di perquisire l'abitazione del 23enne, trovando altra cocaina ed oltre un migliaio di euro in contanti. Inutile il suo tentativo di urlare in strada rivolgendosi ad una signora "Aiuto, aiuto i Carabinieri mi stanno picchiando". Il giovane albanese si trova ai domiciliari e lunedì sarà accompagnato in Tribunale per la convalida dell'arresto. Per lui verrà proposto anche il divieto di ritorno nel Comune di Falconara.