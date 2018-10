La Lega contro il degrado: «Piazza dormitorio e all'abbandono abbandonata»

«A Falconara il degrado continua, anche con veri e propri bivacchi in pieno centro come quello avvenuto in questi ultimi giorni». A parlare è il consigliere leghista Stefano Caricchio che oggi, dopo una serie di segnalazioni che rimbalzavano nel web, è andato a verificare la situazione della centralissima piazza Catalani. «Ho trovato panchina allestita a cucina con fuochi a gas da campeggio e musica. Grazie alla mia segnalazione al Comando della polizia municipale si potuto ridare alla piazza il decoro dovuto». Secondo la polizia municipale sono gli stessi già avvistati in piazza Europa.

«Dopo le fontane-bidet, i cavalcavia dormitorio ora le piazze-campeggio: Falconara non si fa mancare nulla - attacca Caricchio - E l’attuale amministrazione, con i suoi 120 giorni di attività nonostante linee programmatiche che elencano (senza mai definire i tempi di intervento) tra le priorità la sicurezza di Falconara, non sembra essere intenzionata a passare ai fatti, esattamente come è successi con i 10 anni delle passate amministrazioni. Forse la neo giunta Signorini pensava che bastasse scopiazzare dalla Lega qualche idea di sicurezza infilandola nel proprio programma e non far nulla di concreto? Insomma cambia il sindaco ma il nulla resta; i cittadini chiedono interventi concreti, non belle parole. A breve, afferma il Consigliere della Lega Caricchio, “presenterò una mozione sulla sicurezza, perché così non è più possibile andare avanti».