Servizio di spesa, pasti e farmaci a domicilio, 94 le famiglie seguite: ecco i numeri utili

Sono 94 le famiglie seguite dal Comune di Falconara con il servizio di spesa, farmaci e pasti a domicilio.

Il servizio è stato attivato dal 10 marzo grazie a personale messo a disposizione dall’ente locale e volontari del gruppo comunale di Protezione civile ed è rivolto agli ultrasettantenni, alle persone in quarantena e a quanti soffrono di patologie, cui è consigliato di non uscire o di limitare le uscite. I falconaresi interessati possono contattare l’ufficio dei Servizi sociali ai numeri 071.9177572 o 071.9177830, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30 il sabato e la domenica il numero da contattare è il 331.6893242.

Il personale controllerà l’effettivo stato di necessità degli utenti. Per l’acquisto dei medicinali, personale e volontari ritirano la prescrizione medica presso gli ambulatori o dagli stessi utenti e consegnano i farmaci al domicilio di chi ne fa richiesta. Per la spesa il Comune registra le richieste e invia nei supermercati personale e volontari, che poi la consegnano ai richiedenti. Per i pasti a domicilio, infine, il servizio può essere richiesto per il pranzo e per la cena e la consegna avviene dal lunedì al venerdì, giornate in cui è attiva la mensa centralizzata.

