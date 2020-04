La gastronomia serve i clienti pure a Pasqua: scattano la chiusura e la maxi multa

Trovata aperta nel giorno di Pasqua, è stata sanzionata dalla polizia locale una gastronomia di Falconara: non ha rispettato l’ordinanza regionale che ha imposto la chiusura di tutte le attività che vendono generi alimentari.

Nei confronti del titolare è scattata una sanzione di 400 euro e la relazione dell’accaduto sarà inviata agli uffici comunali competenti, per valutare l’eventuale sanzione accessoria della chiusura. Il controllo è avvenuto nella mattinata della domenica di Pasqua: gli agenti hanno trovato l’attività aperta, con alcuni clienti all’interno per acquistare cibo da asporto e altri in fila all’esterno in attesa del loro turno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La gastronomia avrebbe potuto lavorare solo con le consegne a domicilio. La sanzione è scattata nell’ambito di un monitoraggio straordinario del territorio che ha riguardato attività economiche, pedoni e automobilisti.