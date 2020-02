La droga viaggia in treno, ragazza in manette: nella borsa mezzo chilo di marijuana

Viaggiava sul treno con mezzo chilo di marijuana. In manette è finita una 25enne nigeriana.

Ad arrestarla sono stati gli agenti della Polizia Ferroviaria di Falconara. Gli operatori, in servizio di scorta viaggiatori a bordo dell’Intercity Roma-Ancona nella giornata di ieri, si sono insospettiti notando il comportamento agitato della ragazza nel momento in cui hanno proceduto ad un controllo: infatti, l’hanno vista scendere in fretta alla stazione di Falconara nonostante fosse in possesso di un biglietto con destinazione Ancona. Così, hanno deciso di fermarla e portarla nella postazione Polfer, dove hanno approfondito il controllo.

Nella borsa della nigeriana è stato trovato un contenitore in cellophane con dentro circa 500 grammi di marijuana. Subito è scattato l’arresto nei confronti della 25enne, accusata di detenzione ai fini di spaccio si sostanze stupefacenti e condotta in carcere. Le sono stati sequestrati anche due cellulari, ora al vaglio degli investigatori.