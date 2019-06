Aria irrespirabile, altra proroga d'indagine: l'invito alle parti offese

Come disposto nel decreto emesso il 3 giugno 2019 dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ancona, secondo quanto stabilito dall'art. 155 e.p.p., le parti offese del procedimento relativo alle "emissioni odorigene" che si sono manifestate a Falconara l'11 ed il 12 aprile 2018 nei pressi della Raffineria Api, sono state invitate a recarsi presso la Casa Comunale di Ancona per prendere visione (ed eventualmente estrarre copia) della richiesta di proroga delle indagini preliminari formulata dall'Ufficio del Pubblico Ministero.