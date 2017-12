Capodanno sicuro, sempre in vigore l'ordinanza anti-botti

L'Amministrazione Comunale di Falconara ha ricordato nuovamente che vista la necessità di garantire la sicurezza pubblica dei cittadini che, in particolare durante le feste natalizie, sono soliti frequentare vie e piazze pubbliche, di adottare pertanto misure preventive atte a garantire la tranquillità e la civile convivenza è sempre in vigore l’ordinanza sindacale (N. 116 del 29/12/2011) che vieta a tempo indeterminato l’utilizzo “sulle pubbliche vie, nelle piazze e nei luoghi aperti al pubblico razzi a scoppio, mortaretti, petardi e giochi pirici esplodenti in genere, con la sola esclusione del lasso di tempo tra le ore 21.30 del 31/12 e le 02.00 del primo giorno di ogni anno”.

Rimane invece consentito l'uso di tutti i restanti giochi pirici non esplodenti, illuminati o colorati. «I trasgressori saranno passibili di sanzione amministrativa da 25 a 500 euro con pagamento in misura ridotta di una somma pari a euro 50 (cinquanta/00) nei termini dilegge. Le forze di polizia sono incaricate al rispetto della presente ordinanza».

Tale decisione è stata presa per evitare l'uso, in particolare da parte di minori non accompagnati, in prossimità del capodanno di razzi a scoppio, mortaretti, petardi ed altro materiale esplodente in genere che costituiscono motivo di preoccupazione e paura per i soggetti più deboli, bambini, anziani, persone diversamente abili ed animali domestici.