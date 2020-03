Falconara, dal 1 aprile arrivano i nuovi agenti di polizia locale

Entreranno stabilmente in servizio a partire dal primo aprile tre nuovi agenti di polizia locale assunti nel dicembre scorso, dopo il concorso dell’autunno 2019. Ad altri tre operatori, che sarebbero dovuti arrivare a luglio, l’amministrazione comunale chiederà la disponibilità di anticipare l’entrata in servizio sempre al primo aprile, per offrire un rinforzo importante al Comando falconarese, in un periodo in cui alle attività di routine si affiancano quelle legate ai controlli sul rispetto delle norme anti-contagio. Tutti i sei nuovi agenti, assunti a tempo indeterminato ,hanno cominciato a lavorare a dicembre con un contratto part-time al 50 per cento, prima di sospendere l’attività. Da aprile è previsto un part-time verticale, che consentirà loro di lavorare per sei mesi l’anno con orario pieno.

Quello degli agenti di polizia locale è il contingente più corposo dei nuovi assunti dal Comune di Falconara, che nel corso del 2019 ha organizzato concorsi per tutti i settori dell’attività amministrativa. Le nuove assunzioni erano state decise dalla Giunta nell’agosto scorso. Nel caso della polizia locale, il contratto part time al 50 per cento potrà essere esteso se la normativa e le risorse in bilancio concederanno questa possibilità.