Abbonamenti per la sosta, sarà possibile pagare anche online: tutte le info

FALCONARA - Da domani 19 giugno gli abbonamenti per la sosta si pagano anche online. Il Comune ha attivato infatti una nuova modalità per il rilascio dei titoli di sosta. Gli utenti potranno pagare tramite bonifico bancario all’Iban dell’ente comunale IT92Q0311137350000000015800. L’importante è specificare nella causale del bonifico il numero di targa dell’auto e il tipo di abbonamento richiesto. Si può scegliere tra abbonamenti semestrali (validi per tutte le aree di sosta), trimestrali, mensili o settimanali. In attesa di ritirare il tagliando negli uffici della Sis (la società che gestisce la sosta a pagamento), si potrà esporre sul cruscotto l’attestazione del bonifico, dove sia chiaramente leggibile la causale con targa e tipo di abbonamento o permesso, oltre ovviamente all’importo versato. Questa modalità permetterà agli utenti di ridurre i tempi di attesa agli uffici di via Roma e potrà essere utilizzata fino a luglio, quando sarà predisposto un nuovo sistema dedicato di pagamento. Tutti i tipi di abbonamento e i relativi importi sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Falconara al link https://tinyurl.com/y6uetyxg. Si ricorda che gli abbonamenti lungo via Flaminia dal confine con Ancona al sottopasso carrabile di Villanova sono scontati del 50 per cento per il 2020 (l’abbonamento trimestrale è di 15 euro e quello mensile di 6 euro).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In futuro la Sis, su input del Comune di Falconara, renderà possibile anche pagare gli abbonamenti tramite parcometro, una modalità che richiederà però qualche tempo per la programmazione del sistema informatico. Gli scorsi anni proprio a Falconara, in anticipo rispetto alle altre realtà della provincia, era stato attivato il pagamento con bancomat, carte di credito e altri titoli informatizzati. Per agevolare ulteriormente gli utenti della sosta, sono stati inoltre prolungati gli orari di apertura degli uffici della Sis di via Roma 5/b per le prossime due settimane: lunedì dalle 9 alle 11, mercoledì dalle 12 alle 15, giovedì dalle 15 alle 18, sabato dalle 10 alle 13. Dalla prossima settimana sarà possibile accedere anche senza prenotazione, dopo che la società ha smaltito l’arretrato accumulato durante il lock-down.