Si perdono lungo il sentiero, paura per una coppia di escursionisti: scattano le ricerche

FABRIANO - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 16:30 di ieri pomeriggio a Fabriano, per la ricerca di due escursionisti che avevano perso l'orientamento non riuscendo a riprendere il sentiero che stavano percorrendo. Sul posto è stata inviata la squadra di Fabriano nonché il nucleo cinofilo e personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) che stavano svolgendo un addestramento nella zona. Gli escursionisti hanno collaborato con la sala operativa 115 fornendo la loro posizione GPS, così i vigili del fuoco hanno potuto raggiungerli in brevissimo tempo. Le loro condizioni sono buone.

