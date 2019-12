Assalti alle villette, frazione assediata da una banda di ladri: sette colpi in una settimana

Sette blitz in una settimana: quanto basta per tremare dalla paura. A Fabriano c’è una frazione assediata dai ladri: è Marischio, 3 km dalla città della carta. Nel mirino ci sono le villette della periferia.

L’ultimo blitz è di martedì pomeriggio. Sono spariti gioielli, soldi, monili d’oro, per alcune migliaia di euro, senza considerare i danni alle porte e alle finestre. In azione c’è una banda a cui polizia e carabinieri stanno dando la caccia. Dei 7 colpi, solo alcuni sono riusciti. Negli altri casi, infatti, i malviventi sono stati messi in fuga dai proprietari che erano in casa o dagli allarmi.

Il sospetto è che si tratti di una banda itinerante che entra in azione sempre al calare del buio, tra le 18 e le 20. Gli investigatori stanno analizzando le telecamere di videosorveglianza, ma intanto i residenti hanno paura e invocano più controlli e sicurezza.