Alberi divelti dal maltempo, devono intervenire i pompieri per liberare la strada

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera alle ore 21:30 circa a Fabriano in via Monte Cucco per la rimozione di alcuni alberi di pioppo caduti sulla sede stradale probabilmente a causa del maltempo che ha colpito la zona nel pomeriggio. Sul posto le squadra dei pompieri di Fabriano ed il personale da Ancona hanno lavorato circa 4 ore per liberare la strada dalle piante che la bloccavano. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

