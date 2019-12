Calci e pugni ai carabinieri che volevano aiutarlo, follia in piazza: 25enne in manette

I carabinieri erano intervenuti per soccorrerlo, visto che alcune persone avevano segnalato la presenza in piazza di quel ragazzo barcollante, probabilmente ubriaco. Ma quando si sono avvicinati, lui ha reagito nel peggiore dei modi: urla, calci e pugni con cui ha ferito i due militari che l’hanno arrestato ma poi sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Notte di follia in piazza Garibaldi, a Fabriano. In manette è finito un 25enne d’origine straniera, ma da tempo residente in città e conosciuto dalle forze dell’ordine per i suoi precedenti. Erano le 23,30 di lunedì quando i carabinieri sono intervenuti per identificare il ragazzo che subito ha spinto un militare e mentre l’altro provava a calmarlo, ha dato in escandescenze, sferrando calci e pugni. Inevitabilmente sono scattate le manette.

L’arresto è stato convalidato dal tribunale: il giudice l’ha rimesso in libertà in attesa del processo in cui dovrà rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due carabinieri, che hanno riportato ferite al braccio e al petto, sono stati dimessi dall’ospedale di Fabriano con 5 giorni di prognosi ciascuno.