L'ex stazione marittima come un hotel a zero stelle: denunciati quattro senzatetto

Una venezuelana, un greco, un tunisino e un sudanese, tutti tra i 42 ed i 59 anni e in regola col permesso di soggiorno, sono stati identificati e denunciati per invasione di terreni ed edifici pubblici.

Erano le 4 di notte quando un equipaggio delle Volanti della questura di Ancona ha effettuato un controllo presso la zona portuale e in particolare presso la ex stazione ferroviaria marittima, dismessa nel dicembre 2015 e divenuta col tempo un hotel a zero stelle per disperati e sbandati. Gli agenti hanno identificato i quattro stranieri che avevano deciso di occupare, almeno per qualche giorno, lo scalo fantasma, attrezzandola con materiale da campeggio. Accompagnati in questura, i quattro sono stati denunciati.