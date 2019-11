Demolizione dell'ex ospedale, entro l'inizio del 2020 la gara d'appalto

Entro l’anno il bando per l’assegnazione dei lavori di demolizione dei due edifici lungo Viale della Vittoria. È questo l’obiettivo che l’Asur si è data sull’ex ospedale, comunicandolo all’Amministrazione comunale nel corso dell’ultimo incontro svoltosi la scorsa settimana.

L’incontro, organizzato per fare il punto dell’iter amministrativo, ha visto Asur e Comune condividere il fatto che non sia più procrastinabile l’intervento di demolizione. L’Asur, a cui come noto fa carico l’intera procedura di abbattimento, ha comunicato che è in fase di completamento il progetto esecutivo per la demolizione. Questo significa di rispettare il termine di fine anno previsto per dare il via alle procedure di gara, con risorse già stanziate ed a disposizione per finanziare i lavori. Di conseguenza l’apertura del cantiere per la demolizione dei primi due edifici, quelli che si affacciano su Viale della Vittoria, dovrebbe avvenire entro la prossima primavera.

Ad ogni modo Asur e Comune hanno concordato di definire insieme un crono-programma, comprensivo anche della gara per la demolizione del terzo ed ultimo edificio, quello dove aveva sede il laboratorio analisi e che si affaccia su Corso Matteotti.