Ex Mutilatini, danni agli interni: trovati anche dei giacigli

Nuovo intervento questa mattina alla colonia Ex Mutilatini a Portonovo dove gli addetti del magazzino comunale, accompagnati dall'assessore alle manutenzioni, Stefano Foresi, hanno verificato che per l'ennesima volta ignoti sono penetrati nell'edificio. Sebbene la parte anteriore del fabbricato e la parte sinistra sembrassero in ordine, i tecnici hanno verificato che sul retro erano state divelte le protezioni in mattoni e acciaio posizionate nei mesi scorsi. All'interno sono stati rivenuti materassi e altro materiale. Già nella giornata di oggi cominceranno le operazioni di bonifica e di nuova chiusura della struttura.

Intanto nella giornata di oggi sarà completata la sistemazione delle mura di cinta di via XXIX Settembre, sempre sotto controllo da parte dell'Amministrazione comunale. L'opera, svolta con l'ausilio di un carrello elevatore, ha previsto la messa in sicurezza dei mattoni instabili. Stessa sorte anche per la balaustra che da sul porto, situata nei pressi della Banca d'Italia dove si interverrà in giornata per la sistemazione di alcuni punti che avevano dato segni di cedimento.