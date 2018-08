In fuga per amore nonostante i domiciliari, si aprono le porte del carcere

Voleva passare un weekend romantico con la fidanzata in quel di Trodica di Morrovalle ma non poteva. Gli arresti domiciliari, cui era sottoposto quale indagato del reato di traffico illegale di stupefacenti, glielo impediva. Ma il provvedimento emesso dal Tribunale di Fermo non ha sortito gli effetti sperati e così un marocchino di 39 anni, residente a Castelfidardo, è tornato in carcere. L’uomo è stato arrestato per ben due volte, nelle ultime tre settimane, dai carabinieri fidardensi.

La prima risale al 16 luglio quando è stato trovato in compagnia di altre persone (mentre lui avrebbe potuto comunicare solo con i conviventi) mentre nella seconda occasione è stato fermato in auto mentre si recava a Trodica dalla fidanzata. Dopo la denuncia dei militari dell’Arma il gip di Fermo ha revocato gli arresti domiciliari e inasprito il provvedimenti di custodia cautelare: il marocchino è così finito a Montacuto.