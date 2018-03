In fuga da due anni dopo essere evaso, scoperto sul treno regionale e arrestato

Intorno alle 21 di ieri, nel corso di un servizio di scorta al treno regionale 12027 diretto a San Benedetto del Tronto, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Ancona hanno arrestato un 38enne Turco. L'uomo era stato colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Udine, dovendo espiare due anni cinque mesi di reclusione per numerosi reati tra cui rapina, detenzione di armi, furto e lesioni. Lo straniero, controllato con l’ausilio dei palmari in uso agli agenti, è risultato essere evaso dagli arresti domiciliari nel maggio del 2016 eludendo quindi, per quasi due anni, ogni tentativo di rintraccio. Alla fine però il 38enne è stato bloccato ad Ancona e ora si trova nel carcere di Montacuto.

L’arresto si inserisce nell’ambito dell’attività disposta a livello Europeo dalla U.E. denominata “Rail Action Day”, che prevede, in determinate giornate, l’intensificazione dell’attività preventiva/repressiva da parte di tutte le forze di Polizia dell’Unione. Il Compartimento Polizia Ferroviaria di Ancona ha impartito precise disposizioni a tutti i Posti Polfer ricadenti nella competente giurisdizione e dislocati nelle regioni di Marche Umbria e Abruzzo, al fine di rafforzare i controlli sia in stazione che a bordo dei treni, in occasione del probabile aumento dei flussi di viaggiatori in occasione dell’imminente festività Pasquale.