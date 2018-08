Evade, ruba un cellulare e torna ai domiciliari

Doveva starsene in casa ai domiciliari. Invece è uscito, è andato in un compro oro per vendere un anello e si è reso responsabile del furto di un telefonino. Arrestato, è tornato da dove era iniziata la sua giornata: ai domiciliari. Protagonista un 30enne tunisino, riconosciuto dai carabinieri della Compagnia di Ancona, chiamati dalla derubata, dalle immagini di videosorveglianza del compro oro. L'uomo si era presentato nell'esercizio, in via Giordano Bruno, e approfittando della distrazione di un'altra cliente si era impossessato del suo smartphone lasciato sul bancone. Poi era andato in un tabaccaio per effettuare una ricarica.

La donna ha subito chiamato i carabinieri. L'uomo è stato rintracciato a casa sua, dichiarato in arresto e denunciato per furto. Il cellulare è stato recuperato e riconsegnato alla legittima proprietaria. Ieri è stato processato per direttissima. Arresto convalidato ma nessun inasprimento della misura cautelare. Il 30enne resterà ai domiciliari.