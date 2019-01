Maxi evasione, in casa aveva costruito anche un maneggio: nei guai un professionista

Si è conclusa con la constatazione di una maxi evasione fiscale una attività di polizia economico-finanziaria svolta dalla Compagnia di Civitanova Marche nei confronti di un professionista. Ai finanzieri non è passato inosservato l’elevato tenore di vita manifestato e la sproporzione tra il valore dei numerosi immobili (terreni e fabbricati) e mobili (cavalli con relativo maneggio all’interno della propria lussuosa abitazione), dei quali è risultato essere intestatario, con quanto dichiarato al fisco.

I militari hanno acquisito tutta la documentazione extra-contabile, trovata all’interno di una valigetta in pelle in possesso dell'uomo. Il professionista, mentre i finanzieri procedevano alle iniziali attività di controllo, credendo di averne distolto l’attenzione, ha tentato di entrare nella dependance al fine di recuperare la valigetta e lanciarla all'interno di un cespuglio. Tentativo maldestro non riuscito, in quanto non è passato inosservato ai finanzieri, che, una volta recuperata la valigetta, hanno constatato il contenuto, consistente in agende e fogli mobili riportanti annotazioni riconducibili all’attività esercitata dal professionista.

Il successivo esame, effettuato in contraddittorio con lo stesso, per l’occasione assistito dal proprio consulente, ha permesso di ricostruire l’effettiva entità dei compensi percepiti negli ultimi cinque anni d’imposta, portando a constatare, alla fine, un’evasione complessiva di oltre 700.000 euro.