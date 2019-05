Esce di casa senza avvisare la Questura, arrestato dai Carabinieri

Era agli arresti domiciliari ma con il permesso di uscire dalle 9 alle 11, purché avvisasse la Questura dorica. Peccato che lui, un 44enne di Ancona, è stato trovato dai carabinieri della stazione centro mentre girovagava per le vie del centro. Non solo non era l’orario in cui sarebbe potuto essere in giro ma non aveva neppure avvisato nessuno.

Infatti i militari, di pattuglia in via Frediani, lo hanno notato mentre si nascondeva con fare sospetto tra le auto parcheggiate. Una volta riconosciuto e accertato che l’uomo non aveva comunicato l’allontanamento dall’appartamento, i carabinieri lo hanno fermato e denunciato a piede libero per evasione.