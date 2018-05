Al cuore non si comanda, evade per amore e viene arrestato

Si trovava abbracciato con la sua dolce metà in un panchina di via Mamiani ad Ancona. Atteggiamenti affettuosi che mostravano affeto verso la compagna. Tutto romantico se non fosse che l'uomo, un 54enne della zona, si trovava agli arresti domiciliari e quindi non avrebbe potuto uscire di casa.

Ad intervenire gli agenti della Squadra Volanti di Ancona che riconoscendolo lo hanno fermato. Inutile il tentativo di allontanarsi insieme alla sua ragazza. Per lui sono scattate nuovamente le manette ed ora dovrà rispondere di evasione dagli arresti domiciliari.