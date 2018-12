Evade da domiciliari, sorpreso sulla Flaminia: «Non stavo bene e sono uscito»

Aveva il permesso di uscire dalle 10 alle 12, e invece, alle 12.30 di ieri, girava indisturbato per le vie del centro di Falconara, in barba alle restrizioni imposte per il suo stato detentivo.

Sono stati i Carabinieri a notarlo passeggiare sulla Flaminia, arrestandolo così per il reato di evasione.

Ai militari ha riferito che non si era sentito bene e che per questo aveva tardato il suo rientro a casa, sebbene fosse stato notato fuori dagli stessi carabinieri in servizio borghese, senza alcuna apparente difficoltà. Questa mattina il suo arresto è stato convalidato dal Giudice ed il detenuto è stato collocato nuovamente in detenzione domiciliare: dovrà scontare ancora 2 anni, tuttavia, a causa del reato commesso, rischia l'immediato aggravamento della pena e la collocazione presso la più vicina casa circondariale.