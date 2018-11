Ubriachi, con i coltelli o con la droga in auto: weekend di controlli per i carabinieri

Gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un 21enne di Agugliano, protagonista di un incidente stradale nell anotte sulla strada statale Adriatica. Il giovane ha fatto tutto da solo e per fortuna non si sono registrati feriti. La pattuglia del Norm di Ancona che si è recata sul posto per gli accertamenti lo ha trovato positivo all'etilotest. L'auto è stata affidata al carro attrezzi. Questa è solo una delle operazioni sulle strade condotte dai carabinieri nel corso del fine settimana. In tutto sono stati controllati 729 veicoli e oltre 1000 persone con 37 multe per violazioni del codice della strada.

Ubriaco ma anche senza patente un romeno di 28 anni fermato in via dei Cappuccini ad Ancona. Il giovane, per altro, è stato anche denunciato per il possesso di un coltello a serramanico lungo 20 centimetri. I carabinieri della stazione di Collemarino, infine, hanno segnalato alla Prefettura un 27enne del posto per uso personale di sostanze stupefacenti. Il giovane, nel corso di un normale controllo della circolazione stradale, è stato trovato con 28 grammi di hashish.