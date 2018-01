Superenalotto e Lotto, i numeri vincenti del 23 gennaio: ecco l'estrazione

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: occhio ai numeri vincenti. L’estrazione di oggi, 23 gennaio 2018, è più attesa che mai per quanto riguarda il SuperEnalotto: il jackpot ha raggiunto la cifra stratosferica di 88,7 milioni di euro, dal momento che il 6 latita ormai dal 6 agosto scorso.

Non si tratta del montepremi più alto di sempre che resta ancora lontano. Il record assoluto nella storia del SuperEnalotto risale infatti al 30 ottobre 2010 quando a Sperlonga sono stata vinti ben 177 milioni di euro con un sistema da 70 quote, per una vincita pro capite di oltre 2,5 milioni a giocatore. Ben più clamoroso il 6 centrato a Vibo Valentia nell’ottobre del 2016: con una schedina da 3 euro il vincitore si è portato a casa ben 163 milioni.

Estrazione SuperEnalotto, i numeri vincenti

2 - 5 - 24 - 32 - 47 - 62

Numero Jolly 17

Superstar 7

