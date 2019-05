Estorsioni, truffa e spaccio: blitz della Polizia in mattinata: arrestate 4 persone

Nelle prime ore di stamattina, i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona, guidati dal capo Carlo Pinto, hanno arrestato 4 persone di etnia rom, di origini abruzzesi e residenti stabilmente nel capoluogo dorico. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di vari reati riguardanti la sfera patrimoniale: in particolare estorsioni, circonvenzione di incapaci finalizzata alla truffa, lesioni personali gravi ed aggravate, lesioni come conseguenza di altro delitto, sostituzione di persona e reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti della sezione Criminalità organizzata, in un’operazione coordinata dalla Procura dorica, hanno dato esecuzione ad una misura di custodia cautelare firmata dal Gip insieme a 12 perquisizioni. Ulteriori dettagli saranno forniti in occasione di una conferenza stampa che si terrà nella mattinata in questura.