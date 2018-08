Pretende la spesa gratis, picchia il fruttivendolo insieme a tre complici

Aveva prima minacciato e poi aggredito un fruttivendolo egiziano titolare di una rivendita nel centro di Falconara lo scorso 17 luglio, il tutto per ottenere in cambio la spesa, giornaliera e gratuita, di frutta e verdura. L’egiziano, che inizialmente si era piegato alle sue minacce, dopo aver tollerato per circa una settimana il sopruso, si era poi ribellato alle angherie del rom, quando l’estortore lo aveva avvicinato nuovamente indicandogli altre tre persone che erano in sua compagnia e alle quali avrebbe dovuto permettere di fare la spesa gratuitamente. A quel punto l’egiziano aveva risposto con un secco “no”, restando vittima di aggressione da parte dello stesso rom e dei tre uomini che erano in sua compagnia. Dal pestaggio l’egiziano ne era uscito con trauma cranico e frattura ossea nasale, per una prognosi di trenta giorni.

Al termine di una serie di accertamenti, grazie anche alla collaborazione della vittima e di alcuni testimoni, passate anche al setaccio le immagini registrate da alcune telecamere di sorveglianza installate nei luoghi limitrofi all’aggressione, i Carabinieri della Tenenza di Falconara sono giunti all’identificazione del rom raggiungendolo questa mattina presso la propria abitazione con un’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, Dottor Carlo Cimini. L’estortore si trova ora presso la Casa Circondariale di Montacuto, è un soggetto conosciuto e dedito alla commissione di reati predatori con numerosi precedenti giudiziari e di polizia. Proseguono le indagini per l’individuazione dei complici del pestaggio che, seppure apparentemente estranei alla pratica estorsiva, si erano scagliati contro il povero fruttivendolo con una ferocia inaudita.

Il sindaco Stefania Signorini ha appreso con soddisfazione dell’arresto del 48enne residente a Falconara che, il 17 luglio scorso, ha picchiato un commerciante egiziano pretendendo di fare spesa gratis. Quando il fatto di cronaca era accaduto, il primo cittadino aveva subito preso informazioni sulle circostanze dell’aggressione. «Mi congratulo con il tenente Michele Ognissanti – è il commento del sindaco Signorini – per queste indagini condotte in tempi brevissimi e per la grande competenza dimostrata dai carabinieri della Tenenza di Falconara. L’arresto del responsabile è rassicurante per tutta la nostra comunità». «Mi ero subito interessata della vicenda e ho affrontato con il comandante della Tenenza dei carabinieri Ognissanti la questione della sicurezza anche nel nostro incontro più recente, durante il quale abbiamo analizzato ogni aspetto a 360 gradi – aggiunge il primo cittadino –. Si è creata subito un’ottima sintonia con i militari dell’Arma, con i quali abbiamo progettato anche interventi congiunti, uno già svolto nel fine settimana per i controlli sul litorale».