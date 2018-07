Come avere una cyber-estate sicura

In estate, l’allerta si abbassa, ma i criminali informatici non vanno in vacanza: quando non riescono a rubare direttamente denaro, sottrarranno altre informazioni personali degli utenti (dati finanziari e identità personali) da rivendere sul dark web. Il costo globale della criminalità informatica ha raggiunto l’anno scorso 600 miliardi di dollari. Di seguito sette consigli di Fortinet da tenere a mente per proteggersi online quando si è in vacanza: