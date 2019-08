Si riposa all'ombra di un albero, ma è stato espulso dalla città: denunciato

Continuano i controlli disposti dal Questore Cracovia per prevenire furti in abitazione e rendere tranquilla la presenza di turisti e cittadini. Nel fine settimana sono state controllate dai poliziotti 230 persone di cui 78 stranieri e 65 veicoli.

Durante un servizio della polizia è stato denunciato un cittadino italiano senza fissa dimora di 57 anni per inottemperanza al divieto di ritorno nel comune di Ancona. Gli agenti lo hanno trovato mentre si riposava in via della Loggia all'ombra di un albero.