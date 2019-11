Esplode una cisterna, uomo travolto dall'esplosione: tragedia sfiorata in azienda

Una cisterna di bitume è esplosa nel pomeriggio di oggi all'interno dela Cooperativa Autotrasporti CAF di via Fiumesino, a Falconara. Il fatto è avvenuto intorno le 16. Non si conoscono ancora le cause che hanno scatenato la forte esplosione che ha investito l'autista di un tir. L'uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto oltre al 118, anche i vigili del fuoco, la polizia locale ed i carabinieri.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO