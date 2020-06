Ripartono le visite guidate al parco del Conero, tutto il programma per l'estate

Una giornata formativa per istruire le guide del Parco del Conero sulle norme di sicurezza anti-Covid da adottare in vista dell'apertura della stagione escursionistica. Poi, da venerdì prossimo (3 luglio) l'avvio delle iniziative con visite guidate e da mercoledì 1 luglio torna operativo il front office turistico al Centro Visite del Parco del Conero. L'Ente Parco del Conero ha riunito le guide abilitate giovedì sera, per un incontro formativo in cui sono state illustrate le misure di sicurezza anti-Covid da attuare con l'avvio della stagione escursionistica guidata. Il presidente del Parco del Conero, Emilio D'Alessio, ha dato il benvenuto alle guide presenti, rivolgendo a tutti un augurio di buon lavoro ed in particolare alle nuove guide, In tutto 84 guide il doppio rispetto alla scorsa stagione. «Il lockdown e la graduale ripresa delle attività al pubblico ci ha costretti a posticipare l'inizio delle escursioni guidate – ha aggiunto D'Alessio – ma nonostante un rallentamento iniziale siamo riusciti a garantire ugualmente il servizio turistico per la stagione estiva, con una programmazione accattivante e adatta al pubblico più ampio».

Tutte le regole anti Covid

Dunque dal 3 al 30 luglio la prima tranche di appuntamenti, suddivisi per tematica. Dalle escursioni al tramonto alle visite tra i vicoli storici di Sirolo. E ancora: passeggiate accompagnate dal suono dell'arpa, cacce al tesoro e giochi a squadre nei boschi del Conero. Il tutto nel rispetto delle normative di sicurezza anti-Covid. Il protocollo prevede: un numero massimo partecipanti per gruppo, che è 15, obbligo di indossare la mascherina di protezione e mantenimento del distanziamento di sicurezza. Nel garantire la corretta applicazione delle misure, alcune escursioni potrebbero essere soggette a modifiche a seconda della conformazione del sentiero. Inoltre possono essere richieste visite private contattando le guide del Parco direttamente tramite il sito web del Parco del Conero.

Ecco tutto il programma di Luglio e Agosto

Monte Conero - Tramonto sul mare (ore 18.00)

Una facile escursione lungo il sentiero che porta al Belvedere Nord, dove rilassarsi mentre il sole va a dormire. Possibilità di pic-nic al sacco. Adatto a tutti.

Venerdì 3 - 10 - 17 - 31 luglio

Venerdì 7 – 21 – 28 agosto

Alla scoperta del Monte - Tra cielo e mare, il Parco del Conero (ore 16,30)

Accompagnati da una guida esperta per conoscere la natura del Parco, lungo sentieri suggestivi e panorami mozzafiato. Adatto a tutti.

Martedì 7 - 14 - 21 - 28 luglio

Martedì 4 – 11 – 18 - 25 agosto

Scoprendo Sirolo - Le vie del paese tra storia e tradizioni (h. 17.30)

Visita guidata di Sirolo tra vicoli, chiese e curiosità, dove non mancano spettacolari scorci panoramici. Adatto a tutti.

Mercoledì 8 - 15 - 22 - 29 luglio

Mercoledì 5 – 12 – 19 - 26 agosto

A spasso con l’arpa - Musica itinerante nel Parco (h. 16.30)

Una suggestiva passeggiata lungo i sentieri del Parco accompagnati dalle note incantate dell’arpa di Annalisa Cancellieri. Adatto a tutti.

Giovedì 9 - 23 luglio

Giovedì 6 - 20 agosto

Il buker - Mistero tra i boschi (ore 19.45)

Un divertente gioco a squadre lungo i sentieri del parco, tra enigmi, indovinelli e un mistero da svelare. Con la collaborazione del “Birrificio Agricolo San Germano 18”. Vietato ai minori di 18 anni.

Mercoledì 15 - 29 luglio

Mercoledì 5 - 26 agosto

I pirati della baia - Alla ricerca del forziere perduto (h. 16.00)

Una caccia al tesoro per tutta la famiglia, immersi nella natura del Parco. Tra boschi e bucanieri, riuscirete a ritrovare i preziosi dobloni? Adatto a tutta la famiglia.

Giovedì 16 - 30 luglio

Giovedì 13 - 27 agosto

Le campane tibetane - Passeggiata per gli occhi e per lo spirito (ore 18.00)

Passeggiata lungo il sentiero che porta al Belvedere Nord, dove ammirare il tramonto e godere dell’atmosfera e dei suoni delle campane tibetane di Susanna Ricci. Possibilità di pic-nic al sacco. Adatto a tutti.

Venerdì 24 luglio

Venerdì 14 agosto

Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: 071-9330490 (dalle 9 alle 12 e dalle15 alle 19); info@conerovisite.it; www.conerovisite.it

