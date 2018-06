Esami di maturità, la top 10 di consigli del campione di memoria Matteo Salvo

Il conto alla rovescia per la prima prova scritta degli esami di maturità è già partito e urge il ripasso. Ma quali sono gli accorgimenti “tattici” e le tecniche di memoria per fare davvero la differenza nello studio? Lo svela in una Top 10 di consgili Matteo Salvo, International Master of Memory, detentore del Guinness World Record e autore del libro “Studiare è un gioco da ragazzi” (edito da Gribaudo IF - Idee editoriali Feltrinelli).