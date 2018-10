Ancora esalazioni di idrocarburi, il Comitato tuona: «E' scandaloso»

«La cittadinanza residente o in transito nelle zone del centro e nord di Falconara ci segnala la presenza di pesanti esalazioni di idrocarburi, anche stamane. Troviamo alquanto scandaloso questo stato di cose, che parimenti si verificano in particolare nelle ore serali anche a Castelferretti (altra origine/fonte probabilmente, ma medesima situazione di persistenza del problema)». Inizia così la nota del Comitato Mal'aria Falconara/Casteferretti e Ondaverde Onlus dopo l'ennesimo caso di esalazioni di idrocarburi in città.

«Sembrerebbe che chi è in grado di produrre queste esalazioni industriali sia al contempo libero fare come vuole. Stiamo provvedendo ad informare la Prefettura di questi ennesimi episodi, ripetuti, la quale apparentemente nei giorni scorsi non era stata informata da alcuna altra istituzione del perdurare di questa situazione, che ad oltranza si ripete. Non ci abitueremo mai a questo stato di cose, stiamo attendendo a giorni la prossima convocazione in Prefettura, momento in cui oltre a fare il punto circa la nostra richiesta di un coinvolgimento diretto dei Ministeri dell'Ambiente e Salute (avviata 12 mesi fa) non mancheremo di far sentire la voce inascoltata della cittadinanza».