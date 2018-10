Esalazioni vicino all'asilo nido, il Comune diffida un'azienda

Il Comune diffida un'azienda a regolarizzare entro 10 giorni le emissioni in aria. Dopo numerose segnalazioni pervenute arrivate in Comune, con particolare attenzione all’asilo nido “Arca dei Bimbi” che si trova poco distante dalla zona oggetto dei cattivi odori, è il sindaco Simone Pugnaloni a farsi sentire. «Condivido pienamente la preoccupazione delle mamme e dei cittadini che da tempo denunciano il problema alle autorità competenti in materia, tra cui il Comune di Osimo - dice il primo cittadino in una nota - Già diversi mesi fa avevo sollecitato più volte l’Arpam ad intervenire sul posto per valutare tecnicamente la gravità della situazione. Dopo numerose misurazioni effettuate, nell’ultimo sopralluogo recentemente eseguito l’Arpam ha accertato irregolarità relative al superamento dei limiti di emissione atmosferica previsti dalle normative vigenti, riscontrando inoltre la mancanza di adeguati impianti di aspirazioni, come invece prescritto dalle relative autorizzazioni».

«In qualità di autorità locale in materia di igiene e salute pubblica, sulla base delle risultanze scientifiche dell’Arpam - prosegue il sindaco - ho provveduto a diffidare l’azienda in questione a regolarizzare la situazione entro e non oltre 10 giorni, termine oltre il quale mi vedrò costretto ad emanare apposita ordinanza di sospensione delle attività al fine di tutelare la salute pubblica. Colgo l’occasione per ringraziare i cittadini che si sono impegnati attivamente nel segnalare la problematica a chi di dovere».