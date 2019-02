Eroina al Parco del Vallato, blitz dei Carabinieri: tre le denunce

Una siringa, del materiale utilizzato per lo spaccio e tre dosi di eroina. E' questo ciò che i Carabinieri della Compagnia di Jesi hanno trovato e sequestrato oggi pomeriggio al Parco del Vallato. Nella zona, tristemente nota per episodi di degrado e spesso frequentata da tossicodipendenti, sono intervenuti i militari che hanno perquisito tre persone. La droga, per un totale di 2 grammi, era confezionata e già pronta alla cessione o al consumo. Per loro è scattata la denuncia per detenzione illegale di sostanze stupefacenti.