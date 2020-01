Carico pesante al porto, camionista nei guai: aveva eroina per mezzo milione di euro

ANCONA - Ben 16 chili e 300 grammi di eroina nascosti nel camion proveniente dall’Albania. La droga non si trovava tra il carico, ma addirittura nell’abitacolo del veicolo (GUARDA IL VIDEO). Il camionista, un 37enne albanese, è stato arrestato dai militari della Guardia di Finanza. Oltre alla droga, che sul mercato avrebbe fruttato circa mezzo milione di euro, sono stati trovati anche 3.775 euro che, secondo gli investigatori, sono il provento dell'attività illegale. Determinante per i militari il contributo del cane antidroga "Acca", un pastore tedesco con anni di esperienza.

Il camion era sbarcato dalla nave proveniente da Durazzo ed è stato subito controllato dalle Fiamme Gialle e dai funzionari doganali. La droga è stata trovata sotto il sedile lato passeggero, in un doppiofondo di metallo, ed era suddivisa in 14 panetti. Davanti al gip l’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ora si trova in carcere e le indagini, coordinate dal pm Irene Bilotta, dovranno stabilire sia l’esatta provenienza della droga che la destinazione.