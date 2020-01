Eroina per mezzo milione di euro, la scoperta del carico al porto | VIDEO

ANCONA - Mezzo milione di euro di eroina scoperta nell'abitacolo di un camion. La scoperta dei complessivi 16 kg di droga risale ad alcuni giorni fa. A trovarla sono stati i militari della guardia di finanza di Ancona insieme ai funzionari doganali. Determinante la collaborzione del cane antidroga "Acca". L'autotrasportatore, un 37enne albanese, è stato arrestato e si è avvalso della facoltà di non rispondere. La droga era nascosta in un vano ricavato sotto il sedile del lato passeggero. Trovata anche una somma in denaro di oltre 3.700 euro che per gli investigatori è il provento dell'attività illegale. Il mezzo era appena sbarcato dal traghetto proveniente da Durazzo. Indagini in corso per risalire al luogo di destinazione della sostanza.