Spettacoli e arrivo delle Befana, la festa è in piazza alla pista di pattinaggio

Nel pomeriggio di domenica 6 gennaio la Befana arriverà anche in piazza Mazzini, nell’ambito di una serie di spettacoli organizzati dalla Universal Events, società che ha allestito la pista di pattinaggio sul ghiaccio. A partire dalle 16 nella piazza principale di Falconara si alterneranno le esibizioni del tenore di fama internazionale David Mazzoni e del cantante Mattia Tonnarelli, per terminare con le evoluzioni delle ragazze della Paradice Accademy di Monsano, che si esibiranno in una prova di pattinaggio sul ghiaccio a tempo di musica. Gran finale proprio con la Befana, che arriverà in piazza Mazzini per salutare grandi e piccoli.

In questi ultimi giorni la pista di pattinaggio resterà aperta dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Domenica sarà l’ultimo giorno di allestimento dell’attrazione natalizia.