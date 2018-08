Croce Gialla in lutto, è morto Cerioni: fu tra i fondatori del soccorso

Partiranno in divisa in corteo dalla sede di via IV Novembre per raggiungere, in rispettoso silenzio, la chiesa di Sant'Antonio da Padova. L'ultimo saluto a Enrico Cerioni, falconarese di 56 anni, socio fondatore della Croce Gialla di Falconara. L'uomo, malato da tempo, è deceduto oggi. Attivissimo in Croce Gialla, di cui era stato fondatore nel 1983, ha ricoperto anche cariche in direttivo. Geometra, è stato in passato anche segretario del collegio professionale di Ancona. Una passione, quella del volontariato, condivisa con la famiglia molto attiva anche con ruoli di responsabilità in Protezione Civile.

«Chi ha avuto modo di conoscerlo in associazione - lo descrive l'attuale presidente Domenico Paccone - ne parla come di una persona dalla completa disponibilità e generosità verso gli altri, sia attraverso la Croce Gialla che nella vita di tutti i giorni». I funerali saranno celebrati alla chiesa di Sant'Antonio da Padova domani alle 16.30. «Per la Croce Gialla di Falconara - aggiunge Paccone - è una perdita importante, perché i soci fondatori sono per la Croce Gialla le pietre miliari che hanno posto i primi mattoni di una storia fatta di passione, altruismo e generosità attraverso generazioni. Il loro spirito volontaristico è un esempio etico e morale per i tanti volontari che negli anni si sono avvicendati. Tutta l'associazione intende quindi esprimere il più sentito cordoglio alla famiglia e vi sarà una rappresentanza in divisa ai funerali».