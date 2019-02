Lavori sulla linea elettrica, andrà via la luce: le vie interessate

Proseguono i lavori di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico nella città di Ancona: giovedì 14 febbraio le squadre operative dell’azienda elettrica interverranno in alcune vie del centro cittadino per lavori riguardanti il rinnovamento tecnologico delle apparecchiature elettromeccaniche all’interno della cabina secondaria che serve una parte della zona interessata all’interruzione della fornitura di energia. Nell’occasione i tecnici dell’azienda elettrica controlleranno anche l’assetto e la distribuzione dei carichi elettrici in tutto il quartiere.



Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio, che E-Distribuzione ha programmato per domani 14 febbraio, dalle ore 09.00 alle ore 14.30. I clienti sono stati informati attraverso affissioni nelle aree interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

Ecco le vie interessate

pesaro 7, da 7c a 15a, da 21 a 21a, da 43 a 65, v scrima da 63 a 67, da 67b a 81,v sassoferrato da 1 a 7,v fabriano da 22 a 38, v fabriano da 21 a 33, pzl camerino da 4 a 6,v arcevia da 2a a 2b,v matelica da 7 a 15,v tolentino da 3 a 7,v scrima da 66 a 82°,v matelica da 4 a 10,pzlcamerino 3b, 7,v sassoferrato 2,v genga da 3 a 5, pzl camerino sn, v civitanova 1,v pesaro sn, v scrima sn.