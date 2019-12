Rischiò di morire in un incidente, ora sogna le Olimpiadi: «Gareggerò per l'Italia»

Dalla paura di morire a un sogno a cinque cerchi. In mezzo, un terribile incidente che ha stravolto la sua vita, l’ha lasciato senza una gamba, ma non senza la voglia di lottare, amare e coltivare le sue passioni. E’ la storia di Endri Bani, nato in Albania 28 anni fa, ma da una ventina nel nostro Paese e da 6 ad Ancona. Ieri il sindaco Valeria Mancinelli gli ha conferito la cittadinanza italiana. Al giuramento sulla bandiera tricolore c’erano anche i parenti e le due muse ispiratrici, la moglie Egxhona e la figlia Andrra, 3 anni e già avviata al nuoto agonistico e alla danza. Dopo aver rischiato di morire per colpa di un pirata della strada che in una notte d’estate ha centrato la sua moto, l’ha fatto volare in un fossato e poi si è dato alla fuga, oggi Endri è impegnato in un lungo percorso di riabilitazione, dopo il coma, 7 interventi chirurgici e due mesi passati in ospedale. La “road to Tokyo 2020” è tracciata.

Il sogno a cinque cerchi

«Sogno di partecipare alle Paralimpiadi, con la nazionale azzurra, ovviamente, perché dopo 13 anni di lavoro stabile finalmente sono diventato cittadino italiano - dice -. Non dimentico le mie origini, ogni sei mesi torno in Albania, ma amo questo Paese e voglio rappresentarlo ai Giochi olimpici. Mi sto già allenando, a gennaio a Budrio, vicino Bologna, mi verrà impiantata una protesi bionica alla gamba: tornerò a camminare, a correre, a nuotare. Poi parteciperò alle gare per qualificarmi a Tokyo con la Federazione dell’Inail». Dove spera di poter portare in alto i colori dell’Italia e di Ancona, la sua città adottiva. «La sindaca si è commossa quando mi ha ricevuto, voleva essere lei in persona a darmi la cittadinanza - racconta Endri -. Mi ha regalato anche un tricolore con una piccola dedica. La mia storia l’ha colpita molto. Fino all’estate scorsa la mia vita era normalissima: facevo il camionista di giorno e il cameriere la sera per guadagnare di più e mantenere la mia famiglia. La notte del 25 luglio è cambiato tutto. Era l’una, sono uscito dal ristorante in cui lavoravo a Sirolo, sono salito sulla mia Ducati, ma sulla strada verso casa, poco prima del Coppo, ho sentito una cannonata alle spalle: un’auto mi ha tamponato, sono caduto, l’impatto mi ha tranciato una gamba e sono volato in un fosso. Sono rimasto lì due ore, mentre l’auto è scappata. Sentivo un dolore atroce, perdevo tantissimo sangue. Per arrestare l’emorragia, mi sono tolto la bandana e l’ho legata al ginocchio. Avevo il bacino sbriciolato, le clavicole rotte. Pensavo di morire, ma il casco mi ha salvato la vita. Poi è arrivato un gruppo di ragazzi, si sono accorti di me e hanno chiamato i soccorsi». Oltre a terribile danno, anche la beffa: per chi ha rilevato l’incidente, il centauro avrebbe fatto tutto da solo. «Mi hanno ritirato tutte le patenti, poi me le hanno restituite perché andavo a 53 all’ora e non avevo nemmeno una goccia di alcol in corpo: come facevano a dire che non sono stato tamponato, se la moto è distrutta nella parte posteriore e a terra c’erano 6 metri di frenata di un’auto?».

Il ritorno alla vita

Endri è stato in coma per tre giorni. Poi ha trascorso un lungo periodo in rianimazione, quindi in ortopedia, dove pian piano è ritornato alla vita. «I medici sono stati fantastici, sono riusciti ad evitare l’amputazione anche dell’altra gamba. Ho fatto 7 interventi chirurgici, il dottor Raffaele Pascarella, quello che ha operato anche Valentino Rossi, è stato eccezionale. Gli infermieri, poi, piangevano e soffrivano con me. Torrette è uno dei migliori ospedali d’Italia». Ma adesso per Endri è cominciata una nuova vita. «Quell’incidente mi ha stravolto l’esistenza, ma per fortuna ho mia moglie, mia figlia, mio papà, tanti amici: mi portavano i pesi all’ospedale perché potessi cominciare ad allenarmi sul lettino, per non farmi sentire la mancanza della palestra». E adesso, non vede l’ora di prenotare i biglietti per Tokyo 2020. «Sono un pugile, ma alle Paralimpiadi non è previsto il mio sport, per questo spero di partecipare in altre due discipline: l’atletica leggera e la pesistica». Coraggio Endri: la strada per il Giappone non è poi così lontana.

