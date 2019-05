Emirates assume nuovo personale, la compagnia aerea arriva ad Ancona

ROMA - Emirates, la compagnia aerea più grande del mondo, cerca canditati italiani da inserire nel proprio multiculturale team di bordo. A maggio, la compagnia aerea, con base a Dubai, terrà degli Open days in quattro delle principali città italiane, tra cui anche Ancona. Nel capoluogo l'appuntamento sarà lunedì 27 maggio alle ore 9 presso il SeePort Hotel di via XXIX Settembre.

L'offerta di lavoro

La compagnia sta cercando candidati appassionati, spigliati e service oriented, al fine di garantire ai clienti la pluripremiata esperienza di bordo di Emirates. I candidati, che desiderano intraprendere una nuova carriera di volo, possono presentarsi con un curriculum vitae, aggiornato in lingua inglese e una foto recente. Per ulteriori informazioni sulle sedi e i requisiti del processo di selezione, incluso il dress code per il colloquio e video tutorial, visitate http://www. emiratesgroupcareers.com/ cabin-crew/.