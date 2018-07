Emergenza caldo, pronto soccorso full: la ricetta Assomed contro il sovraffollamento

Come ogni estate torna il problema del sovraffollamento nei pronto soccorso nelle settimane più calde. Le alte temperature e l’afa acuiscono patologie pregresse nei soggetti deboli, soprattutto anziani, costringendo molti altri a rivolgersi alle stesse strutture di primo soccorso. Anaao Assomed Marche, attraverso una nota stampa, rigetta il concetto di emergenza e chiede che vi sia una integrazione del personale usando gli interinali "invece di ridurre o chiudere i reparti per mancanza di personale". “Non si può parlare di emergenza – ha detto Oriano Mercante, Segretario regionale - perché il fenomeno è prevedibile e tutti gli anni si ripresenta puntualmente. Se vogliamo si può solo parlare di emergenza della programmazione in quanto essa è inefficace e crea quelle criticità che poi si ripercuotono da una parte sull’assistenza all’utenza e, dall’altra sulla prestazione degli operatori sanitari”.

A proposito di attualità, sullo scontro in consiglio regionale dei giorni scorsi sulla legge 211 che modifica i criteri di nomina dei direttori di Area Vasta a cui sarà prorogato l’incarico e decurtato lo stipendio, il Segretario di Anaao Assomed Marche ha puntualizzato. “E’ un dibattito che onestamente non ci appassiona – ha detto Mercante – perché siamo più abituati ad occuparci dei servizi. Certamente una sintesi condivisa sarebbe stata opportuna piuttosto che uno scontro politico tra maggioranza ed opposizione. A noi interessa la sostanza più che la forma”.