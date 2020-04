Emergenza alimentare, Falconara attiva il conto corrente di aiuto

FALCONARA - Il Comune ha attivato un conto corrente bancario per offrire supporto ai cittadini che, a casa dell’emergenza sanitaria, si trovano in emergenza alimentare. Si tratta di un ulteriore supporto, come previsto dall’ordinanza della Protezione civile del 29 marzo scorso, che va ad affiancarsi ai buoni spesa erogati con i fondi statali. Tutti possono contribuire per sostenere i cittadini e le famiglie falconaresi che in questo momento vivono l’emergenza con gravi difficoltà. L’Iban per effettuare le donazioni è IT08E0311137350000000006166. Il conto corrente è intestato a Comune di Falconara/Emergenza Covid-19.

Chi deciderà di offrire il proprio contributo potrà inserire nella causale l’oggetto del versamento, "donazione emergenza Covid-19". I fondi raccolti saranno utilizzati per fornire beni di prima necessità e dare supporto a chi ne ha più bisogno.